Экипаж Васильева снялся с "Дакара"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россиянин Владимир Васильев, представляющий зачет внедорожников, досрочно завершил выступления в ралли-рейде "Дакар-2019", сообщил Жан-Марк Фортин руководитель компании, обслуживающей Toyota экипажа команды G-Energy Team.

"Ситуация такая: примерно на 65-м километре (состоявшегося накануне третьего этапа - ИФ) появился шум сзади в трансмиссии. Сначала мы проверили раздаточную коробку и коробку передач, но потом определили что проблема в заднем дифференциале. Мы пока не разобрались, от чего такое могло произойти. Экипаж Васильева и Жильцова не поехал дальше по спецучастку, а съехал по гравию на асфальт на 70-м километре. К сожалению, гонка для них закончена, потому что организаторы не позволяют им стартовать дальше. Это очень расстраивает. Все...", - написал Фортин в фейсбуке.

В среду экипаж Васильева и Константина Жильцова показал 10-й результат на третьем этапе "Дакара". Аналогичное место экипаж занимал и в общем зачете гонки в классе внедорожников.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.