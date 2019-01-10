Спорт

Экипаж Васильева снялся с "Дакара"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россиянин Владимир Васильев, представляющий зачет внедорожников, досрочно завершил выступления в ралли-рейде "Дакар-2019", сообщил Жан-Марк Фортин руководитель компании, обслуживающей Toyota экипажа команды G-Energy Team.

"Ситуация такая: примерно на 65-м километре (состоявшегося накануне третьего этапа - ИФ) появился шум сзади в трансмиссии. Сначала мы проверили раздаточную коробку и коробку передач, но потом определили что проблема в заднем дифференциале. Мы пока не разобрались, от чего такое могло произойти. Экипаж Васильева и Жильцова не поехал дальше по спецучастку, а съехал по гравию на асфальт на 70-м километре. К сожалению, гонка для них закончена, потому что организаторы не позволяют им стартовать дальше. Это очень расстраивает. Все...", - написал Фортин в фейсбуке.

В среду экипаж Васильева и Константина Жильцова показал 10-й результат на третьем этапе "Дакара". Аналогичное место экипаж занимал и в общем зачете гонки в классе внедорожников.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: автоспорт, Дакар

Новости по теме

Спорт
Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"
Лидерство сохраняет его партнер по команде Эдуард Николаев, который выиграл предыдущие два этапа, он - действующий и трехкратный победитель "Дакара"Подробнее
 Эксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораториюЭксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораторию
Очередной визит должен состояться 9 января, сообщил министр спорта РоссииПодробнее
 Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"
Спортсменка стала первой из российских лыжниц, кто добился такого результата в престижной многодневной гонкеПодробнее
 Финляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккеюФинляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккею
Она стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, опередив по этому показателю сборную РоссииПодробнее
Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккеюСборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею
В матче за третье место она победила команду ШвейцарииПодробнее
 Россия - Швейцария. ОнлайнРоссия - Швейцария. Онлайн
Матч за третье место ЧМ по хоккею среди молодежи проходит в Ванкувере, россияне в пятый раз поразили ворота соперникаПодробнее
 Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМСборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ
В финале американская команда встретится с победителем пары Финляндия - ШвейцарияПодробнее
 Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
В Ванкувере третий период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею среди молодежи; россияне уступают с разницей в один голПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
МоскваДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурораВ РоссииВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента телескопа HubbleМоскваВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставлен из Стамбула в Ровно

Житель Уфы получил 6 лет колонии за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией

ГИБДД поможет попасть домой водителям, живущим в районе перекрытого Волоколамского шоссе

Ford приготовился к массовым сокращениям сотрудников и закрытию заводов в Европе

Алекперов и Федун поменяли структуру владения "Спартаком"

Удальцов пожаловался в ЕСПЧ на установленный ему административный надзор

Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы

Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыВыброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбу Подробнее

Волоколамское шоссе в Москве полностью перекрыто от МКАД до Сокола

В Грузии подтвердили 13 летальных случаев заболевания "свиным гриппом"

РФПЛ выдвинула кандидатуру Дюкова на выборах президента РФС

Ученые нашли одну частицу микропластика в каждом литре воды из Ладожского озера

Визит лидера ХАМАС в РФ отложили на неопределенный срок

Экипаж Васильева снялся с "Дакара"

Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');