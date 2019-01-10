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Спорт

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

Лидерство сохраняет его партнер по команде Эдуард Николаев, который выиграл предыдущие два этапа, он - действующий и трехкратный победитель "Дакара"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем третьего этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.

Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра (Iveco).

Остальные представители "КАМАЗ-Мастер" заняли следующие места: 3.Дмитрий Сотников, 4.Эдуард Николаев, 13.Айрат Мардеев.

В общем зачете класса грузовиков лидерство удерживает действующий победитель и триумфатор предыдущих двух этапов "Дакара" Эдуард Николаев. На втором месте находится Вильягра. Третью строчку занимает экипаж Сотникова, четвертую – Каргинова. Мардеев – на восьмом месте.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной команде "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы.

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Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер

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Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

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