Спорт

РФПЛ выдвинула кандидатуру Дюкова на выборах президента РФС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На заседании общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РФПЛ) принято решение выдвинуть от РПЛ на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюкова, сообщает пресс-служба лиги в четверг.

В состав исполкома лиги выдвигаются владелец "Краснодара" Сергей Галицкий, владелец ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Спартака" Леонид Федун.

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Ранее ряд членов РФС - региональных организаций сообщили, что выдвинули главу "Газпром нефти" Александра Дюкова на пост президента РФС.

Российский футбольный союз заявил, что опубликует список кандидатов в президенты организации до 16 января.

С марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". За это время клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды - обладателем Кубка России (в 2010, 2016 гг.), Кубка UEFA и Суперкубка UEFA (в 2008 г.)

С 2008 года Дюков является председателем совета директоров клуба "Зенит".

Также Дюков возглавляет комитет программ развития футбола Российского футбольного союза

Как сообщалось, 22 февраля состоится конференция РФС, на которой пройдут выборы президента РФС.

Вице-премьер Виталий Мутко 19 декабря подал в отставку с поста президента РФС. В декабре прошлого года он приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. Мутко подал иск в суд из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года по декабрь текущего года.

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Теги: футбол, РФС

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