Шубенков и Ласицкене признаны легкоатлетами года в России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, специализирующийся в беге с барьерами на коротких дистанциях, признаны спортсменами 2018 года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Победители в различных номинациях были определены в ходе голосования на отчетной конференции ВФЛА, а также на официальной странице федерации в социальной сети "ВКонтакте". Кроме этого, победители в некоторых номинациях утверждались непосредственно на Президиуме ВФЛА", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Мария Ласицкене в прошлом году победила на 25 турнирах, среди которых — чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, чемпионат Европы в Берлине и Континентальный кубок ИААФ. Кроме этого, она в третий раз выиграла "Бриллиантовую лигу" - турнир, проводящийся под эгидой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Сергей Шубенков прошедшим летом на турнире в Венгрии установил рекорд России — 12,92 секунды. На чемпионате Европы в Берлине он завоевал серебряную медаль, проиграв французу Паскалю Мартино-Лагарду 0,002 сек. После этого Шубенков дважды брал реванш: сначала в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, где он победил с результатом 1,97 сек., а затем на Континентальном кубке ИААФ в Остраве, опередив соперников с результатом 13,03 сек.

В общей сложности ВФЛА назвала 22 лауреата, они получат свои награды на чемпионате России в помещении, который состоится в Москве 13-15 февраля 2019 года.