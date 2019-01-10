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"Коламбус" отстранил российского вратаря Бобровского от матча НХЛ

Причиной стал инцидент с участием россиянина; о каком именно инциденте идет речь, в клубе предпочли не уточнять

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский не примет участие в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

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Как заявил генеральный директор "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен, клуб принял решение отстранить россиянина от игры из-за инцидента с участием вратаря.

"Есть определенные ожидания и ценности, которые мы установили для наших игроков и которые определяют нашу культуру. Произошел инцидент, в котором Сергей не смог оправдать эти ожидания и ценности. И мы приняли решение, что его не будет с командой в сегодняшней игре", - приводит пресс-служба "Коламбуса" слова Кекалайнена.

Гендиректор клуба не стал уточнять, о каком инциденте идет речь. "Это внутреннее дело клуба", - отметил он.

Матч "Коламбус" - "Нэшвилл" пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.

30-летний Сергей Бобровский выступает за "Коламбус" с 2012 года.

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Теги: хоккей, НХЛ, Сергей Бобровский

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