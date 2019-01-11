УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Союза европейских футбольных ассоциаций оштрафовал московский "Спартак" и "Вильярреал ", которые сыграли в матче группового этапа 13 декабря в Испании, сообщает пресс-служба УЕФА в пятницу.

Московский клуб наказан на 5 тысяч евро за то, что его болельщики во время матча кидали на поле посторонние предметы и использовали пиротехнику.

"Вильярреал" оштрафован на 12 тысяч евро за то, что во время игры на стадионе были заблокированы лестницы, а также за то, что защитник испанцев Хауме Коста на 90-й минуте умышленно наступил на ногу полузащитнику "Спартака" Джано Ананидзе (10 января перешел в "Крылья Советов"), за что был наказан прямой красной карточкой. Коста наказан персонально, он пропустит два последующих матча под эгидой УЕФА.

Матч "Вильярреал" - "Спартак" закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Поражение выбило "Спартак" из еврокубков.