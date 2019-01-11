Футболист "Челси" Фабрегас перешел в "Монако"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, объявил о переходе в команду испанского полузащитника Сеска Фабрегаса.

Как сообщается на сайте "Монако", с игроком заключен контракт на три сезона, до лета 2022 года.

🖊🇪🇸 L"AS Monaco est heureux d"annoncer la signature de Cesc Fabregas en provenance de Chelsea. Le joueur s"engage jusqu"en juin 2⃣0⃣2⃣2⃣

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📄➡️ https://t.co/BXeuqzHyq5#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/XB8gdPP05J — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 января 2019 г.

Предыдущим клубом испанца был лондонский "Челси", в котором он выступал с 2014 года.

Вместе с "Челси" 31-летний Фабрегас два раза становился чемпионом Англии (2012, 2018), дважды выиграл Кубок Англии (2005, 2008), по разу - Кубок английской лиги (2015) и Суперкубок Англии (2004).

Ранее он выступал за лондонский "Арсенал" и испанскую "Барселону", в составе которых также выиграл ряд титулов.

Фабрегас – чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании.

В составе "Монако", владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, играет полузащитник сборной России Александр Головин.