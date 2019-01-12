Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем пятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Второе и четвертое места заняли еще два представителя "КАМАЗ-Мастер" – Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов соответственно. Еще один экипаж команды, с пилотом Айратом Мардеевым, из-за тумана не поехал на заключительную часть спецучастка.

Третье место на этапе занял белорус Сергей Вязович (MAZ).

Этап5, В связи с туманом отменена часть сегодняшнего этапа после зоны нейтрализации.

Эти 85 КМ уже проехали 3 первых наших экипажа.

Экипаж Айрата Мардеева уже не поехал на заключительную часть спецучастка. Результаты дня будут определены по отметке на CP3#Dakar2019 #Kamazmaster — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) 11 января 2019 г.

В общем зачете класса грузовиков после пятого этапа лидируют экипажи Николаева, Сотникова, Каргинова.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы. Он – действующий чемпион "Дакара".