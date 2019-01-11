Главные новости
МоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопленияВ РоссииРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении
Спорт

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"

Теперь первую тройку общего зачета класса грузовиков представляют представители исключительно российской команды

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"
Экипаж Андрея Каргинова на трассе
Фото: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.

Вторым стал чех Мартин Масик, представляющий команду Big Shock Racing.

Третье место занял еще один представитель "КАМАЗ-Мастер" Айрат Мардеев.

Команду "КАМАЗ-Мастер" на ралли-рейде представляют еще два экипажа. Пятое место занял Эдуард Николаев, шестое – Дмитрий Сотников.

Действующий чемпион "Дакара" Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков. На втором месте находится экипаж Каргинова, на третьем – Сотникова. Экипаж Мардеева занимает шестое место.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной команде "Дакара" в зачете грузовиков. Теперь она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев - три победы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер

Новости по теме

Спорт
Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"
Теперь первую тройку общего зачета класса грузовиков представляют представители исключительно российской командыПодробнее
 Глава "Газпром нефти" Дюков согласился баллотироваться на пост президента РФСГлава "Газпром нефти" Дюков согласился баллотироваться на пост президента РФС
Выборы нового главы Российского футбольного союза пройдут 22 февраляПодробнее
 Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"
Лидерство сохраняет его партнер по команде Эдуард Николаев, который выиграл предыдущие два этапа, он - действующий и трехкратный победитель "Дакара"Подробнее
 Эксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораториюЭксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораторию
Очередной визит должен состояться 9 января, сообщил министр спорта РоссииПодробнее
Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"
Спортсменка стала первой из российских лыжниц, кто добился такого результата в престижной многодневной гонкеПодробнее
 Финляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккеюФинляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккею
Она стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, опередив по этому показателю сборную РоссииПодробнее
 Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккеюСборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею
В матче за третье место она победила команду ШвейцарииПодробнее
 Россия - Швейцария. ОнлайнРоссия - Швейцария. Онлайн
Матч за третье место ЧМ по хоккею среди молодежи проходит в Ванкувере, россияне в пятый раз поразили ворота соперникаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
МоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопленияВ РоссииРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направленииСпортГлава "Газпром нефти" Дюков согласился баллотироваться на пост президента РФСВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурора

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"Теперь первую тройку общего зачета класса грузовиков представляют представители исключительно российской команды Подробнее

Обследование аварийного участка канала имени Москвы начнется в пятницу

Павел Климкин встретился с коллегой из Литвы

Глава МИД Бельгии призвал соотечественников покинуть ДРК

Петра Павленского осудили во Франции на три года

Петра Павленского осудили во Франции на три годаЭмигрант из России сохранил шансы остаться на свободе Подробнее

МИД Эквадора предложил варианты действий для Ассанжа

Мнучин назвал условия восстановления санкций против "Русала", "Евросибэнерго" и En+

Питьевая вода стала причиной отравления более 70 человек в Дагестане

США отказались признавать легитимность Мадуро

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Трамп отказался от участия в Давосском форумеПричиной этого решения президент США назвал неуступчивость демократов в вопросе строительства стены на границе с Мексикой Подробнее

Операции ФБР оказались под угрозой срыва из-за продолжающегося шатдауна

В сенате США заблокировали законопроекты по прекращению шатдауна

В сенате США заблокировали законопроекты по прекращению шатдаунаЛидер республиканского большинства Митч Макконнелл помешал вынести на голосование план демократов Подробнее

Концерн "Россиум" получил 53% акций НПФ "Нефтегарант"

Генадвокат суда ЕС заявил, что Google не обязан гарантировать "право на забвение" вне Евросоюза

Что произошло за день: четверг, 10 января

Затопление Тушинского тоннеля, претензии Роскомнадзора к "Би-би-си" и новые угрозы Лукашенко в адрес Москвы Подробнее

Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой из-за Мадуро

"Современник" поставил спектакль по роману Водолазкина про Гражданскую войну

Это история о познании человеком самого себя, отметил режиссер Айдар Заббаров Подробнее

Браудер обвинил Danske Bank в открытой лжи французским следователям

Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');