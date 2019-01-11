Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Дакар" зачете грузовиков.

Вторым стал чех Мартин Масик, представляющий команду Big Shock Racing.

Третье место занял еще один представитель "КАМАЗ-Мастер" Айрат Мардеев.

Команду "КАМАЗ-Мастер" на ралли-рейде представляют еще два экипажа. Пятое место занял Эдуард Николаев, шестое – Дмитрий Сотников.

Действующий чемпион "Дакара" Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков. На втором месте находится экипаж Каргинова, на третьем – Сотникова. Экипаж Мардеева занимает шестое место.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной команде "Дакара" в зачете грузовиков. Теперь она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев - три победы.