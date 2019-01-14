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Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на шестом этапе "Дакара"

Оба оставшихся в гонке экипажа российской команды продолжают находиться во главе общего зачета

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем шестого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Четвертое место занял еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Эдуард Николаев.

Еще два экипажа российской команды досрочно завершили гонку: экипаж Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за наезда на зрителя, экипаж Айрата Мардеева выбыл из борьбы из-за поломки двигателя.

Первое и второе места на шестом этапе "Дакара" в зачете грузовиков заняли гонщики команды Iveco – голландец Жерар де Рой и аргентинец Федерико Вильягра соответственно.

В общем зачете класса грузовиков тройку лидеров после шестого этапа составляют экипажи Николаева, Сотникова и де Роя.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы. Он – действующий чемпион "Дакара".

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Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер

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