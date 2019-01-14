УЕФА разрешил "Шахтеру" принять матч Лиги Европы в Харькове

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между украинским "Шахтером" и немецким "Айнтрахтом" состоится в Харькове.

Матч запланирован на 14 февраля.

Ранее сообщалось, что матч группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" (1:1) был перенесен из Харькова в Киев в связи с введением в ряде регионов Украины военного положения. 27 декабря военное положение было отменено.

Военное положение было введено на месяц в 10 из 24 областей Украины с 26 ноября после инцидента в Керченском проливе, где пограничники РФ задержали три украинских военных корабля с экипажами, следовавших из Одессы в Мариуполь.

Кроме того, тогда был перенесен и домашний матч "Ворсклы" против лондонского "Арсенала" из Полтавы в Киев. Встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арсенала"