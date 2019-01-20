Биатлонист Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё стал победителем в гонке с общего старта на 15 км, которая состоялась в воскресенье в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира.

Бё допустил один промах на четырех огневых рубежах. Следом за ним финишировал австриец Юлиан Эберхард (отставание +0,6 секунды; 2 промаха). Тройку призеров замкнул француз Кентен Фийон Майе (+2,8; 1).

В шаге от пьедестала остановился француз Мартен Фуркад (+8,6; 1).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев - 16-е место (+56,1; 2). Александр Логинов стал 17-м (+1:00.2; 3), Матвей Елисеев - 24-м (1:33,3; 3).

В общем зачете лидирует Бё (662 очка). Второе место занимает Логинов (476). Фуркад - третий (428).