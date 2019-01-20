Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв в четвертом круге американку Слоан Стивенс.
Воскресный поединок в Мельбурне завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:3. В четвертьфинале Australian Open Павлюченкова сыграет с Даниэль Коллинз из США.
Как сообщалось ранее, российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии Большого шлема Australian Open. В четвертом круге соревнования она потерпела поражение от представительницы Австралии Эшли Барти - 6:4, 1:6, 4:6.
Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году.
Призовой фонд турнира в 2019 году составляет $42 млн 850 тыс.