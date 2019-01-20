Федерацию бокса России признали лучшей в Европе по итогам 2018 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Европейская конфедерация бокса (EUBC) признала Федерацию бокса России лучшей по итогам 2018 года.
"Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв награжден престижной премией Европейской конфедерации бокса EUBC Awards как руководитель лучшей национальной федерации бокса по итогам 2018 года", - сообщила пресс-служба российской организации в воскресенье.
Церемония награждения в 11 номинациях прошла в Роттердаме в рамках чемпионата Нидерландов по боксу. Также чествовали лучших боксеров и тренеров по итогам года, технических делегатов и судей, журналистов. Лучшим судьей 2018 года признан российский специалист Сергей Крутасов, отмечает пресс-служба.