Баскетбольный клуб "Химки" сменил главного тренера

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Греческий специалист Георгиос Барцокас покинул пост главного тренера подмосковных "Химок", сообщает пресс-служба баскетбольного клуба в понедельник.

"Баскетбольный клуб "Химки" принял решение расторгнуть соглашение с Георгиосом Барцокасом по причине неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне", - говорится в сообщении.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить Георгиоса Барцокаса за совместную работу. Под его руководством "Химки" в прошлом сезоне показали лучший результат в своей истории в Евролиге - вышли в плей-офф. Мы ценим вклад Барцокаса в развитие клуба. К сожалению, в нынешнем сезоне результаты команды не соответствуют ожиданиям руководства, спонсоров и болельщиков", - заявил генеральный директор клуба Павел Астахов.

Греческий специалист возглавлял подмосковную команду с июня 2017 года. Под его руководством "Химки" в прошлом сезоне вышли в плей-офф Евролиги и заняли второе место в Единой Лиге ВТБ.

Новым тренером подмосковного клуба стал литовец Римас Куртинайтс, ранее уже возглавлявший "Химки", с которыми выиграл три титула.

"Римас Куртинайтис - единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется время на адаптацию в коллективе, так как он прекрасно знает клуб изнутри. С именем Куртинайтиса связаны самые яркие и победные страницы в истории нашего клуба. На протяжении последних лет мы поддерживали с тренером постоянный дружеский контакт. Уверен, что с приходом Куртинайтиса мы сможем изменить сложившуюся ситуацию", - сказал Астахов.

Куртинайтис работал главным тренером БК "Химки" с марта 2011 г. по март 2016 г. Под его руководством команда дважды завоевала Кубок Европы (2012 и 2015 гг) и выиграла Единую Лигу ВТБ (2011).