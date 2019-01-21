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Спорт

Медведев уступил Джоковичу в четвертом круге Australian Open

Российских теннисистов в мужском одиночном разряде турнира не осталось

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в пользу Джоковича. Матч продолжался 3 часа 15 минут.

Следующим соперником Джоковича будет японец Кей Нисикори.

После поражения Медведева россиян в мужском одиночном разряде Australian Open-2019 не осталось.

В настоящее время Медведев занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Джокович является первой ракеткой мира.

Ранее спортсмены в официальных матчах встречались дважды, оба раза победил сербский теннисист.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Теги: теннис, Australian Open

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