Медведев уступил Джоковичу в четвертом круге Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в пользу Джоковича. Матч продолжался 3 часа 15 минут.
Следующим соперником Джоковича будет японец Кей Нисикори.
После поражения Медведева россиян в мужском одиночном разряде Australian Open-2019 не осталось.
В настоящее время Медведев занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Джокович является первой ракеткой мира.
Ранее спортсмены в официальных матчах встречались дважды, оба раза победил сербский теннисист.
Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.