Федерер не смог попасть в четвертьфинал Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Роджер Федерер не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open-2019, уступив в четвертом круге греку Стефаносу Циципасу.
Воскресный поединок в Мельбурне завершился со счетом 6:7, 7:6, 7:5, 7:6 в пользу спортсмена из Греции. За выход в полуфинал Циципас поборется с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году.
Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.