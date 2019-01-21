"Спартак" разгромил "Торпедо" в матче КХЛ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес крупное поражение "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок, состоявшийся в понедельник на "ЦСКА-Арене", завершился со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).
В параллельной встрече в Москве столичное "Динамо" в дополнительное время уступило "Северстали" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Команда из Череповца одержала седьмую победу подряд.
В Хельсинки местный "Йокерит" проиграл "Нефтехимику" - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).