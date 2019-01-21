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Спорт КХЛ-2018/19

Названы лауреаты очередной игровой недели в КХЛ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Комиссия по определению лучших игроков чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей, определила лауреатов девятнадцатой недели турнира в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ в понедельник.

Лучшим вратарём признан Василий Демченко ("Трактор"), в двух матчах одержавший победы. В гостевом поединке против "Слована" голкипер челябинского клуба отыграл на ноль. Демченко отразил 96,88% бросков при коэффициенте надёжности 1,00 (оба показателя - лучшие по результатам недели).

Лучшим защитником признан Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), оформивший дубль в гостевом поединке против "Авангарда". Защитник уфимского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе +2. Также на его счету три заблокированных броска.

Лучшим нападающим признан Алексей Макеев ("Витязь"), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. Форвард подмосковного клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. Форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). 20-летний нападающий в среднем проводил на льду 17 минут 12 секунд.

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Теги: хоккей, КХЛ

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