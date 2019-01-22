Спорт

ВТБ задумался об обратном выкупе "Динамо" за символическую сумму

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ВТБ, генеральный спонсор ФК "Динамо" (Москва), думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себя, сообщил "Интерфаксу" глава банка Андрей Костин.

ВТБ был основным акционером клуба, однако в конце 2016 года продал свой 74%-ный пакет обществу "Динамо" за символический 1 рубль, оставшись спонсором.

"Мы за символическую сумму, наверное, готовы обратно забрать - на себя или, посмотрим, может быть, на УК "Динамо", которая реализует проект (по строительству объектов недвижимости в Петровском парке, входит в группу ВТБ - ИФ)", - сказал Костин.

"Меня спрашивают - почему мы это делаем? Понимаете, есть такая поговорка: кто платит, тот и заказывает музыку. На протяжении всех этих лет платили мы, а музыку заказывали не мы абсолютно", - отметил банкир.

"Я не могу сказать, что этот вопрос решен. Но у нас действительно есть контакты с руководством "Динамо" на этот счет. Я подумываю о том, чтобы взять ответственность на себя за этот клуб. И уже сказать - "Так, все, хорош. Если мы деньги платим, то мы попробуем сами этот проект реализовать". Не получится - значит, не получится, тогда уж точно надо оттуда уходить. Но может быть, и получится, потому что до этого мы, хотя формально и присутствовали, но никогда не претендовали на реальное участие в принятии решений", - сказал Костин.

"Это, наверное, неправильный принцип. Ты должен либо отвечать за все, либо не участвовать в проекте - ни финансово, никак. Поскольку у меня рука не поднимается отказать в финансировании "Динамо", это один из старейших клубов, сейчас мы построили прекрасный стадион, одна из лучших, наверное, арен в Европе, надо теперь, чтобы команда начала играть", - заявил глава ВТБ.

"Я думаю, в ближайшее время будет известно, в каком статусе остается клуб - либо перейдет под контроль ВТБ, либо останется в ЦС "Динамо", - заключил он.

Свой первый матч на стадионе "Динамо" после реконструкции, которая заняла более десяти лет, клуб проведет 10 марта с московским "Спартаком".

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Теги: футбол, ВТБ, Андрей Костин, ФК Динамо Москва, Динамо

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