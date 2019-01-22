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Экс-чемпион Чехии Пейсар стал соперником российского боксера Тищенко

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Соперником олимпийского чемпиона по боксу Евгения Тищенко в Екатеринбурге будет экс-чемпион Чехии Вацлав Пейсар, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

Восьмираундовый поединок пройдет 22 февраля в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotion. Это будет четвертый профессиональный бой российского боксера.

Как сообщалось, олимпийский чемпион по боксу 2016 года в тяжелом весе Е.Тищенко проведет в 2019 году три-четыре профессиональных поединка, а в 2020 году может провести свой первый титульный бой. Тренер Академии единоборств РМК Николай Попов заявил, что перед Е.Тищенко поставлена задача стать чемпионом мира среди профессионалов.

Экс-чемпион Чехии Васлав Пейсар начал выступать в 2014 году. В его активе 20 поединков на профессиональном ринге, четыре из которых были титульными.

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Теги: бокс

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