ЦСКА уступил "Локомотиву" в КХЛ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА потерпели поражение от ярославского "Локомотива" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу "Локомотива".

ЦСКА продолжает лидировать в регулярном чемпионате (и Западной конференции КХЛ), в его активе 86 очков. "Локомотив" набрал 71 балл и занимает в Западной конференции третье место.

В этот игровой день состоялся еще ряд матчей:

СКА на своем льду победил минское "Динамо" - 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).

"Автомобилист" у себя в Екатеринбурге взял верх над "Трактором" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Во Владивостоке "Адмирал" обыграл омский "Авангард" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В Шанхае "Куньлунь Ред Стар" по буллитам уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" - 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1).

В Магнитогорске "Металлург" проиграл астанинскому "Барысу" - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

В Хабаровске местный "Амур" уступил "Сибири" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).