"Авангард" уступил "Адмиралу" в матче КХЛ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" на домашнем льду переиграл омский "Авангард" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. У гостей заброшенная шайба на счету Давида Деарне.

"Адмирал" находится на 12-й строчке турнирной таблице Восточной конференции, а "Авангард" располагается на второй позиции этой же конференции.

В другом матче хабаровский "Амур" дома уступил новосибирской "Сибири" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Станислав Кацуба и Артем Железков. В составе гостей отличились Данил Романцев (дважды), Джордан Карон и Константин Алексеев.

"Амур" находится на последнем месте в Восточной конференции, а "Сибирь" занимает девятую строчку там же.