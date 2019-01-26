Футбольный клуб "Томь" погасил 30-миллионный долг по зарплате

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ФК "Томь", выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), погасил долги по зарплате игрокам и персоналу, сообщила "Интерфаксу" гендиректор клуба Татьяна Смирнова.

"Долги полностью погасили", - сказала она.

Ранее сообщалось, что "Томь" договорилась с руководством ПАО "Газпром нефть" о дальнейшем финансировании клуба - деньги на погашение долгов ожидались в первую рабочую неделю 2019 года, затем срок передвинули до 20 января, после чего - на 23 января. Всего компания пообещала клубу в 2019 году выделить около 400 млн рублей.

Футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности с 2016 года - тогда игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

Из-за финансовых претензий со стороны футболистов Российский футбольный союз несколько раз запрещал "Томи" регистрировать новых игроков.

К марту 2018 года долг по зарплате в клубе составлял 1,685 млн рублей, но в октябре он вырос до 15 млн рублей. В связи с этим 13 октября игроки "Томи" вышли на матч с ФК "Сочи" с опозданием на шесть минут.

К концу 2018 года долг клуба перед игроками и персоналом превысил 30 млн рублей. В связи с этим в межсезонье несколько игроков покинули команду.

После 24-х туров "Томь" занимает вторую строчку турнирной таблицы Футбольной национальной лиги с 46 очками.