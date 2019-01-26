Главные новости
В миреПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыКультураУмер композитор Мишель ЛегранВ миреПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии
Спорт

Футбольный клуб "Томь" погасил 30-миллионный долг по зарплате

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ФК "Томь", выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), погасил долги по зарплате игрокам и персоналу, сообщила "Интерфаксу" гендиректор клуба Татьяна Смирнова.

"Долги полностью погасили", - сказала она.

Ранее сообщалось, что "Томь" договорилась с руководством ПАО "Газпром нефть" о дальнейшем финансировании клуба - деньги на погашение долгов ожидались в первую рабочую неделю 2019 года, затем срок передвинули до 20 января, после чего - на 23 января. Всего компания пообещала клубу в 2019 году выделить около 400 млн рублей.

Футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности с 2016 года - тогда игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

Из-за финансовых претензий со стороны футболистов Российский футбольный союз несколько раз запрещал "Томи" регистрировать новых игроков.

К марту 2018 года долг по зарплате в клубе составлял 1,685 млн рублей, но в октябре он вырос до 15 млн рублей. В связи с этим 13 октября игроки "Томи" вышли на матч с ФК "Сочи" с опозданием на шесть минут.

К концу 2018 года долг клуба перед игроками и персоналом превысил 30 млн рублей. В связи с этим в межсезонье несколько игроков покинули команду.

После 24-х туров "Томь" занимает вторую строчку турнирной таблицы Футбольной национальной лиги с 46 очками.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Томь, РФС
Спорт
Жардим вернулся на пост главного тренера "Монако"Жардим вернулся на пост главного тренера "Монако"
Команду, в которой выступает россиянин Головин, португалец застал там же, где она и была во время его отставки – в хвосте турнирной таблицыПодробнее
 Россиянка Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катаниюРоссиянка Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина ЗагитоваПодробнее
 Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата ЕвропыФигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата Европы
Еще одни россияне - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - заняли третье место Подробнее
 "Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Клуб из Мадрида увеличил выручку в сезоне-2017/18 до 750,9 млн евроПодробнее
ВАДА поддержало соответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому агентствуВАДА поддержало соответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому агентству
Российские спортсмены могут выступать на международных турнирах без ограничений, а сама Россия - принимать эти турнирыПодробнее
 Зубков покинул пост президента Федерации бобслея РоссииЗубков покинул пост президента Федерации бобслея России
Он сообщил "Интерфаксу", что написал соответствующее заявление о снятии полномочий на время его дисквалификацииПодробнее
 Роналду оштрафовали почти на 19 млн евро за уклонение от уплаты налоговРоналду оштрафовали почти на 19 млн евро за уклонение от уплаты налогов
Португальского футболиста также приговорили к 23 месяцам тюрьмы условноПодробнее
 Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian OpenПавлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open
Мужской и женский одиночные разряды турнира остались без россиянПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В миреПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыКультураУмер композитор Мишель ЛегранВ миреПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в БразилииВ миреТрамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительстваВ РоссииПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаВ РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников

Airbus вернулся в "Шереметьево" из-за неснятых страховочных механизмов с опор шасси

Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве

Петербург отметит 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Индонезии

В метрополитене призвали москвичей пользоваться подземкой из-за снегопада

Умер композитор Мишель Легран

Умер композитор Мишель ЛегранАвтор музыки к кинофильму "Шербурские зонтики" скончался в возрасте 86 лет Подробнее

Летевший из Индии в США лайнер экстренно сел в Астане из-за астмы у пассажирки

Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

Прокуратура решила установить причину отмены рейсов в аэропортах Москвы

Суд в Москве арестовал свидетеля по делу Никиты Белых

Футбольный клуб "Томь" погасил 30-миллионный долг по зарплате

Семья обвиняемого в шпионаже Уилана не приедет в РФ из соображений экономии

Американцы Роберт Гласпер и Ришар Бона станут хедлайнерами фестиваля "Триумф джаза"

Запуск в космос мышей в рамках эксперимента "Бион-2" оказался под угрозой переноса

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');