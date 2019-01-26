Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования, прошедшей в субботу в Антхольце (Италия) в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию 12,5 км он преодолел за 31 минуту 33,7 секунды, допустив три неточных выстрела.

Второе место занял француз Антонен Гигонна, отставший от победителя на 34,8 секунды с одним промахом. Третьим стал его соотечественник Кентен Фийон Майе: он допустил два неточных выстрела и пересек финишную черту спустя 40,6 секунды после победителя.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым. С одним промахом он отстал от Йоханнеса Бе на 57,5 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 20.Евгений Гараничев (4 промаха), 27.Дмитрий Малышко (3), 35.Александр Поварницын (3), 53.Матвей Елисеев (8).

Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, в его активе 782 очка. На втором месте находится Александр Логинов (527), на третьем – француз Мартен Фуркад (511).