Кайшева выиграла гонку преследования на Кубке IBU в Ленцерхайде

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Ульяна Кайшева победила в гонке преследования, которая состоялась в рамках Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария) в субботу.

Серебро и бронзу также завоевали представительницы России: Виктория Сливко и Валерия Васнецова соответственно.

Досталось России и четвертое место - его заняла Елизавета Каплина.

Ульяна Кайшева - чемпионка в гонке преследования и бронзовый призер в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке.

Викрория Сливко - чемпионка мира среди юниоров в эстафете (2013).

Валерия Васнецова - двукратная чемпионка мира среди юниоров (2016).