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Федор Емельяненко рассказал о своем самочувствии после боя с Райаном Бейдером

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российскому бойцу смешанного стиля Федору Емельяненко нанесли несколько швов после боя за чемпионский пояс Bellator против американца Райана Бейдера.

"После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет", - сказал Емельяненко, слова которого приводит пресс-служба Союза смешанных единоборств ММА России.

"Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья", - сказал спортсмен.

Поединок за чемпионский пояс прошел в Лос-Анджелесе в воскресенье утром по московскому времени и завершился победой американца нокаутом на первой минуте первого раунда.

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Теги: Федор Емельяненко

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