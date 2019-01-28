Новак Джокович сохранил лидерство в рейтинге ATP

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович сохранил статус лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

На втором месте по-прежнему находится испанец Рафаэль Надаль, которого Джокович накануне победил в финале Открытого чемпионата Австралии.

Представитель Германии Александр Зверев, аргентинец Хуан Мартин дель Потро и Кевин Андерсон из ЮАР поднялись на одну строчку каждый и теперь занимают места с третьего по пятое. Все они опередили швейцарца Роджера Федерера, который, таким образом, опустился с третьего на шестое место.

На две строчки удалось подняться японцу Кею Нисикори, поэтому он теперь седьмой. Австрийский теннисист Доминик Тим остался на восьмом месте. К нему подтянулся, поднявшись с 10 на девятое место, американец Джон Иснер. Хорват Марин Чилич опустился на три строчки и теперь замыкает топ-10 рейтинга.

Позиции россиян в первой сотне рейтинге

Лучшим из россиян является Карен Хачанов, занимающий 11 место – как и в предыдущей версии рейтинга. Помимо него в первой сотне рейтинга присутствуют еще три представителя российского тенниса: 16.Даниил Медведев (поднялся на три ступени), 96.Евгений Донской (позиции не изменились), 100.Андрей Рублев (опустился на 13 строчек).

Лучшим из россиян на завершившемся 27 января Australian Open был Даниил Медведев. Он дошел до четвертого круга, где уступил Джоковичу.