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Спорт КХЛ-2018/19

"Амур" забросил семь безответных шайб "Адмиралу" в матче КХЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" крупно уступил на своем льду хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Адмирала" со счетом 0:7 (0:3, 0:2, 0:2). Голами отметились Валентин Пьянов, Виталий Атюшов, Денис Голубев, Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов, реализовавший большинство.

"Адмирал" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Амур" располагается строчкой выше в этой же конференции.

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Теги: хоккей, КХЛ

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