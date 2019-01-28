Названы лауреаты очередной недели КХЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан Илья Коновалов ("Локомотив"), одержавший победы во всех трех матчах недели, в том числе в двух - на ноль и пропустивший лишь одну шайбу. И.Коновалов отразил 98,89% бросков при коэффициенте надёжности 0,34 (оба показателя - лучшие по результатам недели). Матч против "Сочи" стал для 20-летнего вратаря ярославского клуба десятым без пропущенных голов в чемпионате, и на данный момент он возглавляет список лидеров КХЛ по этому показателю. "Сухой" отрезок Коновалова продолжается и на данный момент составляет 149 минут 21 секунду.

Лучшим защитником признан Виктор Сведберг ("Барыс"), одержавший вместе с командой победы в двух из трех поединков недели и отметившийся в них четырьмя голевыми передачами. Шведский защитник казахстанского клуба завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +6. Также на его счету шесть блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Владимир Бутузов ("Адмирал"), одержавший вместе с командой две победы в трех поединках и набравший в них 6 (5+1 по системе "гол+пас") очков (количество голов - наибольшее за неделю среди нападающих). Форвард дальневосточного клуба забрасывал шайбы во всех матчах недели и отметился дублями в поединках против "Сибири" 24 и 26 января. Его гол в игре против "Авангарда" стал победным. Бутузов не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе +1 и нанес 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс ("Динамо" Рига), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. 21-летний форвард рижского клуба в среднем проводил на льду 14 минут 6 секунд, нанёс 6 бросков по воротам и заблокировал три броска соперников.

Отмечается, что Комиссия по определению лучших игроков руководствовалась показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ.