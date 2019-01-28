Главные новости
КультураОбнародовано видео похищения картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеВ РоссииУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки
Спорт КХЛ-2018/19

Названы лауреаты очередной недели КХЛ

Есть обновление от 14:41

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.

СпортСКА разгромил рижское "Динамо" и вышел в лидеры КХЛЧитать подробнее

Лучшим вратарем признан Илья Коновалов ("Локомотив"), одержавший победы во всех трех матчах недели, в том числе в двух - на ноль и пропустивший лишь одну шайбу. И.Коновалов отразил 98,89% бросков при коэффициенте надёжности 0,34 (оба показателя - лучшие по результатам недели). Матч против "Сочи" стал для 20-летнего вратаря ярославского клуба десятым без пропущенных голов в чемпионате, и на данный момент он возглавляет список лидеров КХЛ по этому показателю. "Сухой" отрезок Коновалова продолжается и на данный момент составляет 149 минут 21 секунду.

Лучшим защитником признан Виктор Сведберг ("Барыс"), одержавший вместе с командой победы в двух из трех поединков недели и отметившийся в них четырьмя голевыми передачами. Шведский защитник казахстанского клуба завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +6. Также на его счету шесть блокированных бросков.

СпортХоккеисты "Динамо" обыграли "Спартак" в московском дербиЧитать подробнее

Лучшим нападающим признан Владимир Бутузов ("Адмирал"), одержавший вместе с командой две победы в трех поединках и набравший в них 6 (5+1 по системе "гол+пас") очков (количество голов - наибольшее за неделю среди нападающих). Форвард дальневосточного клуба забрасывал шайбы во всех матчах недели и отметился дублями в поединках против "Сибири" 24 и 26 января. Его гол в игре против "Авангарда" стал победным. Бутузов не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе +1 и нанес 14 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс ("Динамо" Рига), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. 21-летний форвард рижского клуба в среднем проводил на льду 14 минут 6 секунд, нанёс 6 бросков по воротам и заблокировал три броска соперников.

Отмечается, что Комиссия по определению лучших игроков руководствовалась показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, КХЛ

Новости по теме

Спорт
Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Сербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разрядеПодробнее
 Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator
Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился нокаутом на первой минуте первого раундаПодробнее
 Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате ИспанииГол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате Испании
Но праздновать гол россиянин не стал, поскольку принадлежит "Вильярреалу", а в "Валенсии" играет на правах аренды. Видео гола прилагается.Подробнее
 Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ по фигурному катанию среди танцоровСтепанова и Букин завоевали серебро ЧЕ по фигурному катанию среди танцоров
В общей сложности россияне на чемпионате континента в Минске выиграли шесть медалейПодробнее
Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian OpenЯпонская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian Open
В финале женского одиночного разряда она победила Петру Квитову из ЧехииПодробнее
 Жардим вернулся на пост главного тренера "Монако"Жардим вернулся на пост главного тренера "Монако"
Команду, в которой выступает россиянин Головин, португалец застал там же, где она и была во время его отставки – в хвосте турнирной таблицыПодробнее
 Россиянка Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катаниюРоссиянка Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина ЗагитоваПодробнее
 Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата ЕвропыФигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата Европы
Еще одни россияне - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - заняли третье место Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
КультураОбнародовано видео похищения картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеВ РоссииУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешкиЭкономикаСнятие санкций с "РусАла". ОбобщениеМоскваВысота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраЭкономикаИндекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов

Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходе

Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеКроме того, на входе в музей появятся рентгены как в аэропортах Подробнее

Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей

Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублейЕкатерина Четошникова осудила завышенные требования людей, которые "ничего из себя не представляют" Подробнее

Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Балтикой

В МВД заявили, что ЦРУ собирает компромат на власти России с уехавших за границу россиян

В Третьяковке сочли кражу шубы отвлекающим маневром перед выносом картины Куинджи

Спустя неделю после прорыва теплотрассы в Самаре не полностью возобновили подачу тепла в дома

Тело рабочего найдено под завалами заводского цеха в донецкой Горловке

Мединский поручил проверить музеи после кражи картины из Третьяковки

В Минкульте заявили, что похищенная картина Куинджи была застрахована на время выставки

Страховая компания утверждает, что был покрыт только возможный ущерб при транспортировке Подробнее

В Санкт-Петербурге проверят школу после публикаций о нашествии тараканов

В Европе число изъятых из обращения фальшивых купюр упало на 19% в 2018 году

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернется

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернетсяОб этом с Третьяковкой договорился Русский музей, откуда была доставлена картина Подробнее

Детский омбудсмен предложила ввести психологическое тестирование для воспитателей детсадов

"Амур" забросил семь безответных шайб "Адмиралу" в матче КХЛ

Жителя Удмуртии отправят в колонию строгого режима за "минирование" детдома от скуки

Андрей Долуда стал единственным владельцем "Мирогрупп", купив долю группы "Дело"

Пассажирский поезд столкнулся с трактором в Курской области

Медведев указал на возможности снижения ипотечных ставок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');