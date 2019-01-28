Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что неуверенность в своих силах помешала ему удачно пробить пенальти в серии 11-метровых ударов в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией.

По словам форварда, он испугался, что вратарь мог угадать, куда Смолов пробьет.

"На тот момент я был неуверен в своих силах, точно. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения пенальти (Смолов попытался поразить ворота хорватов мягким ударом – ИФ) не была попыткой выделиться. Как раз эта манера была ввиду того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить, это было именно от неуверенности в своих силах, от растерянности", - сказал Смолов в интервью Ксении Собчак на ее канале в Youtube.

"В принципе, если бы у меня не тряслись коленки, именно техническую часть пенальти я бы исполнил нормально, я бы забил его. Я подумал, что вратарь, скорее всего, будет гадать, упадет влево или вправо, а я пробью по центру", - отметил футболист.

Основное и дополнительное время четвертьфинального матча Россия – Хорватия завершилось вничью, в серии пенальти успешнее оказались хорваты. Помимо Смолова, пенальти в составе россиян не забил защитник Марио Фернандес. Россия выбыла из борьбы за медали, но результат на ЧМ стал для нее историческим: ранее национальная команда страны до четвертьфиналов чемпионатов мира не добиралась.

"В первое время хотелось спрятаться, никого не видеть, чтобы мне лишний раз об этом не напоминали, потому что это было действительно больно", - сказал Смолов.

Почему не извинился сразу

Также спортсмен объяснил, почему публично не извинился сразу после игры

"Не стал извиняться сразу, потому что привык обдуманно отвечать свои слова, и говорить, перед этим подумав не единожды. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне", - отметил он.

"Перед командой я извинился сразу в раздевалке. Когда все ребята пришли, я встал и извинился. Это было очень тяжело, но все же мы едим один хлеб, это наша профессия и я понимал, что ребята с пониманием отнесутся к моей ситуации", - заявил Смолов.

"Папа поддержал меня, сказал "Мы с тобой!" и мне стало полегче. На следующий день я улетел и неделю не подходил к телефону", - рассказал форвард.

"Завидую ли Артему Дзюбе?"

Также Смолов ответил на вопрос, завидует ли нападающему Артеме Дзюбе, которому, в отличие от него, удалось стать героем ЧМ-2018.

"Нет. Я объективно понимаю, что тот стиль футбола, который выбрал тренер, больше подходит Дзюбе. Родителям и друзьям я говорил, что будь я тренером и если бы хотел, чтобы сборная играла в этот футбол, то предпочел бы Дзюбу себе. Потому что с моим навыком, качеством и умением я бы, наверное, принес команде меньше пользы", - сказал он.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля прошлого года. Федор Смолов вышел в стартовом составе в первом туре группового этапа ЧМ против Саудовской Аравии (5:0), отличиться не смог и по ходу игры был заменен на Артема Дзюбу. Дзюба, выйдя на замену, смог провести гол, после чего на ЧМ стал получать больше игрового времени. Всего он забил три мяча в пяти матчах, Смолов - ни одного.