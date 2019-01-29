Главные новости
МоскваСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Спорт

Бой Нурмагомедова и Макгрегора принес UFC рекордные $86,4 млн

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спортивно-медийная компания в области смешанных единоборств UFC раскрыла финансовые результаты поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором.

СпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCЧитать подробнее

Как сообщает пресс-служба UFC со ссылкой на исследование компании Applied Analysis, общая выручка, связанная с мероприятием по округу Лас-Вегас, составила $86,4 млн. "Это рекордные экономические показатели от одного события UFC на сегодняшний день", - отмечается в сообщении.

Бой состоялся 6 октября 2018 года на T-Mobile Arena и установил новый рекорд по посещаемости (20 034 человека) и доходу от продажи билетов ($17 млн 188 тыс) для UFC в Лас-Вегасе.

В дополнение к общим экономическим показателям в $86,4 млн, исследование показало, что знаковое событие также принесло $17,2 млн в виде заработной платы и создало 414 рабочих мест в Южной Неваде. Кроме этого, посетители мероприятий принесли штату Невада $3,7 млн государственных доходов.

"Во время подготовки к соревнованию я сказал, что это будет крупнейшее событие в истории UFC, и теперь у нас есть все цифры, подтверждающие это. Бой Хабиба с Макгрегором побил наши рекорды не только по продаже платных трансляций по системе pay-per-view, по интересу в социальных сетях и глобальной аудитории, но и установил рекорд по экономическим показателям здесь, в Лас-Вегасе. Это не было бы возможно без поддержки сообщества Лас-Вегаса и преданных фанатов, самых лучших в мире спорта", - сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок закончился победой россиянина над ирландцем, таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе. После окончания поединка в зале состоялась потасовка с участием Нурмагомедова и окружением Макгрегора.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: UFC, Хабиб Нурмагомедов, Коннор Макгрегор

Новости по теме

Спорт
Владимир Крамник объявил о завершении карьерыВладимир Крамник объявил о завершении карьеры
14-й чемпион мира посетовал, что начал терять мотивацию, на последнем для себя турнире в Голландии он занял последнее, 14-е местоПодробнее
 Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"
Ракицкий подписал контракт на 3,5 годаПодробнее
 Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018
В интервью Ксении Собчак он извинился перед страной и рассказал, завидует ли Артему Дзюбе, который, в отличие от него, стал героем турнираПодробнее
 Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Сербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разрядеПодробнее
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator
Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился нокаутом на первой минуте первого раундаПодробнее
 Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате ИспанииГол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал" в чемпионате Испании
Но праздновать гол россиянин не стал, поскольку принадлежит "Вильярреалу", а в "Валенсии" играет на правах аренды. Видео гола прилагается.Подробнее
 Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ по фигурному катанию среди танцоровСтепанова и Букин завоевали серебро ЧЕ по фигурному катанию среди танцоров
В общей сложности россияне на чемпионате континента в Минске выиграли шесть медалейПодробнее
 Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian OpenЯпонская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian Open
В финале женского одиночного разряда она победила Петру Квитову из ЧехииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
МоскваСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиЭкономикаВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуСпортВладимир Крамник объявил о завершении карьеры

Правительство предложило Росгвардии провести массовые проверки ЧОПов

Матвиенко попросила Минкомсвязи решить проблему глушения Украиной российского ТВ

Против юрлиц "Натали Турс" поданы иски на 65,5 млн рублей

Индекс потребительского доверия в США упал до минимума за 1,5 года

Нацразведка США заподозрила РФ в планах устроить кибератаки для вмешательства в выборы на Украине

Бой Нурмагомедова и Макгрегора принес UFC рекордные $86,4 млн

Renault отзовет в России 3,6 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

Жителей Западной Сибири предупредили о 45-градусных морозах

На Украине зарегистрирован 23-й кандидат в президенты

Два военных самолета США провели разведку у границ России

США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банкахВ Вашингтоне считают, что это позволит защитить активы на благо венесуэльского народа Подробнее

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПадение метеорита на Луну, причина смерти Александра Македонского и альтернативные теории авторства Шекспира Подробнее

Жертвами протестов в Венесуэле стали более 40 человек

Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки

Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиСам Денис Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя Подробнее

Подросток отправлен на лечение за оскверненный памятник фронтовикам в Удмуртии

Золото подорожало до максимума с мая

"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках

"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройкахМалоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиков Подробнее

70% американцев заявили, что их страна движется в неверном направлении

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');