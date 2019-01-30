Футболист ПСЖ Неймар из-за травмы выбыл на 10 недель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар из-за травмы ноги выбыл из строя на 10 недель, сообщает пресс-служба ПСЖ.

Футболист травмировался во время матча 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбургом" (2:0). В той игре он был заменен на 62-й минуте противостояния.

Травма и сроки восстановления футболиста лишают ему возможности сыграть в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед". Матчи пройдут 12 февраля и 6 марта.