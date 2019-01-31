Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Стали известны составы команды, которые примут участие в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Как сообщается на сайте лиги, в состав команды "Звезды России" вошли: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Алексей Швед, Сергей Моня (оба — "Химки"), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор"), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань").

Состав команды "Звезды Мира" выглядит следующим образом.: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джален Рэйнольдс ("Зенит"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики ("Химки"), Доррел Райт ("Локомотив-Кубань"), Рашард Келли ("ПАРМА"), ДиЭнджело Харрисон ("Енисей").

Позднее будут объявлены главные тренеры команд, а также участники конкурсов. После первой четверти пройдет конкурс лучших снайперов Лиги ВТБ, в большом перерыве Матча Звезд – конкурс по броскам сверху.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Москве.