Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Петербурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова со счетом 6:4, 6:4 обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко во втором круге турнира St. Petersburg Ladies в Санкт-Петербурге.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Таким образом, она вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Кики Бертенс (Голландия).

Ранее Павлюченкова и Остапенко встречались один раз. Это было на турнире в Бирмингеме в 2016 году, тогда победила теннисистка из Латвии.