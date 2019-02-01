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В Ла-Манше возобновят поиски самолета, на котором летел футболист "Кардифф сити"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, будут возобновлены в ближайшие выходные, сообщает телеканал Sky News.

В миреСпасатели предположительно нашли обломки пропавшего над Ла-Маншем самолета с футболистомЧитать подробнее

Полиция острова Гернси накануне приостановила поисковые работы Сала и пилота самолета Дэвида Ибботсона, поскольку сочла, что шансов найти их живыми практически нет.

Однако поклонники, родственники и друзья футболиста запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств для организации частной поисковой операции. Им удалось собрать более 300 тыс. фунтов стерлингов.

В рамках поисковых работ, которые начнутся в воскресенье, команда спасателей исследует до 25 кв. морских миль дна моря. Они сосредоточатся на территории близ французского полуострова Котантен.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.

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Теги: Великобритания, Эмилиано Сала

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