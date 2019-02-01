Футболист МЮ Феллайни перешел в китайский "Шаньдун Лунэн"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе в китайский "Шаньдун Лунэн" бельгийского полузащитника Маруана Феллайни.

""Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Маруан Феллайни покинул клуб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЮ.

Феллайни выступал за МЮ с августа 2013 года, когда перешел из английского "Эвертона". В составе "Манчестер Юнайтед" он забил 22 мяча в 177 матчах.

Играя за МЮ, он по разу стал обладателем Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги, Суперкубка Англии и один раз выиграл Лигу Европы.