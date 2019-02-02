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Российский вратарь Василевский признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала вратаря клуба "Тампа-Бэй" россиянина Андрея Василевского первой звездой дня в НХЛ, сообщается на сайте организации.

Он отразил все 36 бросков в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". В этой игре "Тампа-Бэй" одержала победу со счетом 1:0, добившись ее благодаря серии буллитов.

Второй звездой признан нападающий "Питтсбурга" Джек Гюнцель, забросивший две шайбы в ворота "Оттавы". Хоккеисты "Питтсбурга" победили со счетом 5:3.

В тройку лучших игроков также вошел нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, на счету которого два гола и две голевые передачи в игре против "Баффало". В этой игре хоккеисты "Чикаго" добились победы со счетом 7:3.

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Теги: хоккей, НХЛ

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