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Российский автогонщик Шварцман в сезоне-2019 выступит в Formula 3

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пилот программы SMP Racing и участник Академии Феррари Роберт Шварцман проведет предстоящий гоночный сезон в чемпионате FIA Formula 3.

19-летний россиянин выступит на автомобиле команды Prema Racing.

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В 2018 году Шварцман дебютировал в этом чемпионате в составе этого же итальянского коллектива. Результатом первого сезона стало третье итоговое место в абсолютном зачёте. Тогда Роберт уступил более опытным соперникам - сокоманднику Мику Шумахеру и Дену Тиктуму, став также лучшим дебютантом сезона.

"Роберт - очень талантливый пилот. В прошлом году он десять раз поднимался на подиумы в дебютном сезоне "Формулы 3" и дважды завоевал победу в гонках, став лучшим новичком сезона. До этого Роберт Шварцман стал лучшим в новозеландской Toyota Racing Series, где он также дебютировал в прошлом году. Мы уверены, что в предстоящем сезоне он продолжит выступать ещё более успешно, ждем его новых побед и, надеюсь, чемпионского титула по итогам сезона вместе с командой Prema и Академией Феррари", - цитирует пресс-служба SMP Racing основателя и руководителя программы Бориса Ротенберга.

"Я очень рад тому, что продолжу выступать в составе Prema Racing, где я уже хорошо подружился с людьми, которые там работают. Я считаю, это одна из самых сильных команд, и мы постараемся показать хороший результат. Моя главная цель на сезон - победить", - сказал Шварцман.

Первая гонка FIA Formula 3 сезона-2019 состоится 12 мая в Барселоне. 29 сентября запланирован российский этап в Сочи.

Теги: автоспорт

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