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Инфантино оказался единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Национальные ассоциации - члены Международной федерации футбола - предложили на пост президента организации единственную кандидатуру - действующего главу ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба международной федерации.

Выборы состоятся в рамках 69-го конгресса ФИФА 5 июня 2019 года в Париже.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Ранее бывший футболист "Тоттенхэма" и сборной Швейцарии Рамон Вега собирался выставить свою кандидатуру, но не получил необходимой поддержки со стороны федераций-членов ФИФА.

Теги: футбол, ФИФА
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