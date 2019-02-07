Спорт Допинг в российском спорте

CAS дисквалифицировал российскую легкоатлетку Кирдяпкину на три года за допинг

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение дисквалифицировать на три года российского ходока Анисю Кирдяпкину за нарушение антидопинговых правил, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

"Кирдяпкина дисквалифицирована на три года решением CAS за то, что в ее паспорте крови обнаружены аномальные показатели", - сказал собеседник агентства.

Наказание отсчитывается с июля 2017 года. В пресс-службе отметили, что суд аннулировал все ее достижения с февраля 2011 года по октябрь 2013 года.

"Соответствующие документы направлены легкоатлетке, в ВФЛА и в министерство спорта Мордовии", - сообщил представитель пресс-службы ВФЛА.

При этом, подчеркивается, что у Кирдяпкиной есть три недели на подачу апелляции.

Представитель пресс-службы ВФЛА также отметил, что обычно за такое нарушение спортсмен наказывается на два года. "Наверно, есть отягчающее обстоятельство, поэтому дали три года", - сказал собеседник.

Кирдяпкина уже завершила спортивную карьеру.

Теги: Анися Кирдяпкина
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