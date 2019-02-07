ФИДЕ сообщила о проведении этапа серии Гран-при в мае в Москве

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пройдет в Москве в мае, сообщает FIDE.

"ФИДЕ объявляет города и даты серий Гран-при - 2019: 16-30 мая - Москва, 11-25 июля - Юрмала/Рига, 4-18 ноября - Гамбург, 10-24 декабря - Тель-Авив", - говорится в сообщении ФИДЕ в четверг.

В нем приводится заявление президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

"Мы верим, что новый формат Гран-при и выбор городов делает серии более привлекательными, и, как фанат шахмат, я с нетерпением жду этих событий", - подчеркнул он.

Согласно сообщению, формат Гран-при изменился. В каждом соревновании, состоящем из четырех раундов, 16 гроссмейстеров борются за шанс сразиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Каждый раунд состоит из двух игр с классическим контролем времени. В случае ничьей предусмотрена серия рапидов и блицев. Победитель будет определяться в каждом раунде.