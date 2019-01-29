Всемирная шахматная олимпиада-2022 пройдет в Минске

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белоруссия и международная федерация шахмат (ФИДЕ) подписали контракт на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в Минске.

"Сегодня подписан контракт, последние несколько месяцев этот документ активно дорабатывался, нам удалось договориться по всем пунктам. Президент Беларуси на сегодняшней встрече подтвердил, что все шахматные международные соревнования пройдут на самом высоком уровне", - сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович во вторник в Минске.

Дворковича цитирует госагентство БелТА.

В свою очередь, председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина отметила, что стороны проделали серьезную работу. "Нам удалось по некоторым вопросам снизить стоимость затрат на проведение соревнований на 30%", - подчеркнула Сорокина.

Белоруссия получила право провести всемирную шахматную олимпиаду и конгресс ФИДЕ в августе 2022 года, а также женский кубок мира в 2020 году и мужской кубок - в 2021 году.