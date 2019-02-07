Спорт

Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх

Судьба встречи, вынесенной в Ярославль, решилась в серии буллитов

Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Финляндии в первом туре Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.

Встреча, вынесенная в Ярославль, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0 1:0) в пользу россиян.

На первой минуте игры Нико Оямяки поразил ворота российского голкипера Ильи Коновалова. Хозяева матча отыгрались на пятой минуте благодаря голу Ильи Михеева. Тот же Михеев на 45-й минуте вывел свою команду вперед. За восемь секунд до окончания третьего периода Микко Лехтонен сравнял счет.

Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успех сопутствовал подопечным Ильи Воробьева.

Таким образом, сборная России укрепила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура. Следующий матч на шведском этапе Еврохоккейтура россияне проведут в субботу против шведов. Начало игры, которая пройдет в Стокгольме, - 17:30 мск.

Теги: хоккей, Еврохоккейтур

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