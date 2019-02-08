Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Логинов показал третье время в индивидуальной гонке, прошедшей в канадском Кэнморе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

На четырех огневых рубежах он допустил два промаха и уступил победителю, норвежцу Йоханнесу Бе, 2 минуты 41 секунду. Сам Бе преодолел 15-километровую дистанцию за 35 минут 27,9 секунды, не промахнувшись ни разу.

Вторым стал еще один представитель Норвегии, Ветле Шоста Кристиансен, уступивший своему соотечественнику 2 минуты 10,2 секунды.

Помимо Логинова, участие в гонке приняли еще несколько российских биатлонистов. В итоговом протоколе они разместились в следующем порядке: 14.Евгений Гараничев (3 промаха), 15.Эдуард Латыпов (1), 18.Александр Поварницын (0), 42.Сергей Корастылев (2), 69.Юрий Шопин (5).

Классическая дистанция мужской индивидуальной гонки составляет 20 км. Однако из-за низкой температуры в Кэнморе организаторы решили сократить дистанцию до 15 км, а время штрафа за промах - с одной минуты до 45 секунд.