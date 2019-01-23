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Спорт Допинг в российском спорте

IBU отклонил жалобу главы СБР на слова Фуркада в адрес Логинова

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил жалобу главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева на поведение француза Мартина Фуркада в отношении россиянина Александр Логинова, сообщает норвежский телеканал NRK.

В то же время, как сообщает источник, официальный комментарий по ситуации с обращением Драчева IBU не предоставил.

В начале января Фуркад в СМИ потребовал, чтобы Логинов публично извинился за то, что принимал запрещенные препараты.

Драчев, в свою очередь, заявил, что Логинов уже понес наказание и искупил тем самым свою вину.

Логинов был дисквалифицирован за допинг с 10 июля 2015 года по 25 ноября 2016 года.

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Теги: биатлон, Александр Логинов

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