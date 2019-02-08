Полиция подтвердила обнаружение тела футболиста Сала в обломках самолета

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Полиция графства Дорсет подтвердила, что из обломков разбившегося самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Сала.

"Тело, доставленное в гавань Портлэнд (юг Британии - ИФ), сегодня официально идентифицировано королевским коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Сала", - говорится в заявлении полиции Дорсета.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что семьи Сала и пилота Дэвида Ибботсона извещены об этом.

"Коронер продолжит расследование обстоятельств смерти при поддержке полиции Дорсета", - добавили в полиции.

Поисковая команда ранее объявила об обнаружении обломков самолета, на борту которого находились аргентинский футболист и пилот. Обломки самолета находятся на дне Ла-Манша близ острова Гернси.

Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию в свой новый клуб.

В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов - рекордная для "Кардиффа".

В 2010 году аргентинец покинул родину и перешел в систему французского клуба "Бордо", где поначалу играл за молодежную команду. За основную, взрослую команду "Бордо" он выступал немного, несколько лет провел на правах аренды в других французских клубах, а в 2015 году подписал контракт с "Нантом". Цвета этой команды он защищал до тех пор, пока не получил предложение от "Кардиффа". Валлийский клуб объявил о подписании контракта с Эмилиано Сала, после чего тот должен бы прибыть в расположение "Кардиффа". Это был его первый переход в зарубежный клуб во взрослой карьере.