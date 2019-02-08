Сборную России на этапы КМ по биатлону в Канаде и США сформировали по наличию виз

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону был вынужден формировать состав команды на североамериканские этапы Кубка мира, исходя из наличия у спортсменов соответствующих виз, заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"Основной вопрос - проблема с визами, так в России визы получить невозможно и нам пришлось эти визы делать в декабре. Поэтому состав набирался из тех, у кого есть американские и канадские визы. Эти визы были только у тех, кто выступал на Кубках мира и IBU", - сказал Драчев в эфире телеканала "Россия 24".

"Североамериканские этапы - очень сложные для организма, поэтому было принято решение разбить команду на две части: одна часть готовится к чемпионату Европы и мира в Италии, а вторая - едет на Кубок мира, мы постарались, чтобы эта команда была конкурентоспособная, как у девочек, так и у мальчиков", - добавил он.

Седьмой этап Кубка мира проходит в канадском Кэнморе с 7 по 10 февраля. Восьмой этап пройдет в американском Солт-Лейк Сити (с 14 по 18 февраля).