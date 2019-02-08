Главные новости
В РоссииВоенного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМДВ РоссииМедведев назначил нового главу РостуризмаСпортСборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх
Спорт

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Лучшей из россиянок с 16-м временем стала Маргарита Васильева

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей индивидуальной гонки, прошедшей в канадском Кэнморе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию 12,5 км она преодолела за 36 минут 32,9 секунды с одним промахом.

Второе место заняла представительница Чехии Маркета Давидова, уступившая победительнице 9,8 секунды. Она не совершила ни одного неточного выстрела.

Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци, чье отставание от первого места составило 20,9 секунды. Спортсменка из Италии не промахнулась ни разу.

Лучшее время среди россиянок – у Маргариты Васильевой. Она промахнулась один раз и, проиграв первому месту 2 минуты 17,9 секунды, заняла 16-е место.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 17.Ульяна Кайшева (1 промах), 40.Лейсан Бикташева (1), 56.Валерия Васнецова (4), 67.Кристина Ильченко (7).

Классическая дистанция женской индивидуальной гонки составляет 15 км. Однако из-за низкой температуры в Кэнморе организаторы решили сократить дистанцию до 12,5 км, а время штрафа за промах - с одной минуты до 45 секунд.

Теги: биатлон

Новости по теме

Спорт
Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играхСборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх
Судьба встречи, вынесенной в Ярославль, решилась в серии буллитовПодробнее
 Россия - Финляндия. ОнлайнРоссия - Финляндия. Онлайн
Российские хоккеисты играют с финнами в вынесенном в Ярославль матче шведского этапа ЕвротураПодробнее
 Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная БельгииПодробнее
 Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛОвечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ
Сделав голевую передачу в игре с "Ванкувером", он набрал 1180-е очко и обошел Сергея Федорова, игравшего в НХЛ до 2009 годаПодробнее
Моуринью получил год условно и оштрафован на 2 млн евро за неуплату налоговМоуринью получил год условно и оштрафован на 2 млн евро за неуплату налогов
Будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, он не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образПодробнее
 "Краснодар" не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы
При этом другой фигурант дела о хулиганстве - Александр Кокорин - включен в заявку "Зенита"Подробнее
 Сергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBOСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
Российский боксер-полутяжеловес выиграл 12-раундовый матч-реванш у колумбийца Элейдера АльваресаПодробнее
 Гол Головина помог "Монако" впервые с декабря выиграть матч чемпионата ФранцииГол Головина помог "Монако" впервые с декабря выиграть матч чемпионата Франции
Российский футболист забивает во второй игре подрядПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииВоенного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМДВ РоссииМедведев назначил нового главу РостуризмаСпортСборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играхВ РоссииВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ РоссииОтставной полковник ГРУ Квачков освобожден от дальнейшего отбытия наказанияВ РоссииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Лучшей из россиянок с 16-м временем стала Маргарита Васильева Подробнее

Истребители РФ четырежды поднимались на перехват иностранных самолетов

Электроснабжение населенных пунктов Рязанской области полностью восстановлено

Один человек погиб и один пострадал при перестрелке в Ростове-на-Дону

Постпред РФ в ЕС заявил, что низшая точка в отношениях с Союзом пройдена

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 157

WSJ сообщил о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля

Украинская полиция открыла дело по заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним

Два подростка насмерть отравились угарным газом в Татарстане

На "Евровидение-2019" от России поедет Сергей Лазарев

Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Победителем стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе Подробнее

69-ый кинофестиваль Берлинале открылся фильмом про домашнее насилие

Контактная группа по Венесуэле сосредоточилась на президентских выборах и гумпомощи

Росавтодор снял запрет на движение грузовиков по трассе М5 "Урал" под Самарой

Американский военачальник заявил о готовности США защищать дипперсонал в Венесуэле

Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играх

Сборная России по хоккею победила Финляндию на Шведских играхСудьба встречи, вынесенной в Ярославль, решилась в серии буллитов Подробнее

Боевики за сутки обстреляли пять населенных пунктов в Сирии

Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму

В БДИПЧ осудили Киев за решение не допускать на выборы наблюдателей из РФ

ООН назвала саудовские власти ответственными за убийство Хашкаджи

Хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');