Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей индивидуальной гонки, прошедшей в канадском Кэнморе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию 12,5 км она преодолела за 36 минут 32,9 секунды с одним промахом.

Второе место заняла представительница Чехии Маркета Давидова, уступившая победительнице 9,8 секунды. Она не совершила ни одного неточного выстрела.

Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци, чье отставание от первого места составило 20,9 секунды. Спортсменка из Италии не промахнулась ни разу.

Лучшее время среди россиянок – у Маргариты Васильевой. Она промахнулась один раз и, проиграв первому месту 2 минуты 17,9 секунды, заняла 16-е место.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 17.Ульяна Кайшева (1 промах), 40.Лейсан Бикташева (1), 56.Валерия Васнецова (4), 67.Кристина Ильченко (7).

Классическая дистанция женской индивидуальной гонки составляет 15 км. Однако из-за низкой температуры в Кэнморе организаторы решили сократить дистанцию до 12,5 км, а время штрафа за промах - с одной минуты до 45 секунд.