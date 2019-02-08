Сменился соперник чемпиона ОИ-2016 в боксе Тищенко по бою в Екатеринбурге

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сменился соперник олимпийского чемпиона по боксу Евгения Тищенко на турнире RCC Boxing Promotions, который состоится 22 февраля в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, вместо экс-чемпиона Чехии Вацлава Пейсара он проведет бой с экс-чемпионом IBO Томасом Остуайдзеном.

"Восьмираундовый поединок пройдет в первом тяжелом весе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Остуайдзен должен был встретиться на этом же турнире с Юрием Кашинским.

"Российский тяжеловес получил травму при подготовке к бою и не сможет выйти на поединок", - добавляется в пресс-релизе.